Патона и Метро. Главные мосты Киева существенно повреждены — Минвосстановления, фото 17 июля, 15:18 Специалисты осматривают состояние мостов в Киеве (Фото:Минвосстановления)

Эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых столичных мостов — Метро и им. Патона.

Об этом сообщает Минвосстановления в Facebook по результатам работы Комиссии по проверке состояния мостовых сооружений.

«Первыми объектами осмотра стали мост им. Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов», — сказано в сообщении.

Видео дня

«В частности, было обнаружено сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки», — добавили в Минвосстановления.

Патона и мост Метро имеют пропускную способность 150 тыс. транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

В 2018 году при обследовании моста им. Патона экспертами он был признан неработоспособным. Осмотр объекта, согласно регламенту, должен был происходить ежегодно. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020-м.

В январе 2023 года распоряжением КГГА заказчиком работ по реставрации моста им. Патона определена Служба восстановления Киевской области. Однако, балансодержателем объекта остается Киевская городская администрация, которая отвечает за надлежащее состояние. При этом, передача функций заказчика Службе восстановления в Киевской области продолжалась более года.

В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им. Патона.

Комиссия по проверке состояния мостов в Украине создана во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 23 июня 2023 года.

Как сообщалось, 6 июля в Киеве завершили достройку Дарницкого моста — было открыто движение по двум новым съездам в сторону моста им. Патона и микрорайона Осокорки. Открытие развязки позволило в разы ускорить передвижение по столице и сэкономить полмиллиарда гривен расходов автомобилистов.