Назад в прошлое. РФ стала владельцем российских активов Renault и планирует выпускать автомобили Москвич 16 мая, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Автомобили Москвич в мезее (Фото:Афиша)

В России государство стало собственником двух крупных автозаводов, принадлежавших группе Renault. В Москве хотят возродить выпуск автомобилей Москвич.



Российские активы группы Renault, которые включают 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ (Тольятти) и и 100% ЗАО Рено Россия (Москва), переходят в государственную собственность. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

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Собственником московского предприятия станет правительство Москвы, а АвтоВАЗа — ФГУП НАМИ. Вторым акционером автоконцерна госкорпорация Ростех. Renault получит опцион на обратный выкуп своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Ранее компания Renault (Франция) приняла решение покинуть рынок России.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах АвтоВАЗа. Также компания будет заниматься сервисным обслуживанием машин Renault на российском рынке.

Правительство Москвы в ближайшее время сообщит о совместном решении федеральных и региональных властей по линейке автомобилей, которые будут производиться на площадке ЗАО Рено Россия.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на этом предприятии возродят выпуск автомобилей Москвич. Технологическим партнером завода станет КамАЗ.

Всего на российских активах Renault работает около 45 тыс человек.

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA объявил о приостановке деятельности завода компании в Москве с 23 марта. Здесь собирали кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano для местного рынка.

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