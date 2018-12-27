Кредитоспособность улучшилась. Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова Сегодня, 12:52 69 Цей матеріал також доступний українською Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова до уровня Caa1 с Caa2

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова до уровня Caa1 с Caa2 и изменило прогноз рейтингов на стабильный с позитивного.

Об этом сообщается на сайте Moody's.

Согласно сообщению, повышение рейтинга этих двух городов последовало за повышением рейтинга государственных облигаций Украины до Caa1 с Caa2 и изменения прогноза на стабильный с позитивного 21 декабря 2018 года.

Повышение суверенного рейтинга указывает на снижение системного риска, которому подвергаются местные органы власти Украины, учитывая их тесные финансовые и операционные связи с центральным правительством, отмечает Moody's.

Кроме того, украинские органы местного самоуправления зависят от доходов, которые связаны с макроэкономическими и фискальными показателями суверенного государства. В частности, Киев получает около 62% своего операционного дохода от общих налогов и дополнительно 29% от государственных трансфертов, в то время как Харьков получает около 55% своего операционного дохода от общих налогов и еще 40% от государственных трансфертов.

По мнению Moody's, кредитоспособность городов существенно улучшилась, создав основу для большей устойчивости к внешним шокам. Улучшение обусловлено жестким контролем затрат в сочетании с расширением базы доходов в связи с изменением налоговых льгот центрального правительства, увеличением трансфертов и высокой инфляцией. Киев и Харьков продолжают добиваться положительных финансовых результатов и сокращения долга в сложных экономических условиях.

Moody's ожидает, что бюджетные показатели Киева стабилизируются в 2018-2019 годах с высоким операционным балансом на уровне около 30% от операционных доходов после 33% в 2017 году, в то время как показатели Харькова останутся высокими с операционной маржой на уровне 21% от операционных доходов за тот же период (18% в 2017 году). Результаты будут поддерживаться ростом налоговых поступлений на фоне продолжения восстановления экономики и постоянных трансфертов от центрального правительства.

Прямой долг Киева постепенно снизился до умеренных 39% от операционных доходов в 2017 году с 56% в 2016 году и должен в дальнейшем снизиться до 36% от операционных доходов, прогнозируемых в 2018 году. Консервативная долговая политика Харькова привела к незначительному уровню задолженности в 5% от операционных доходов на конец 2017 года, которые, как ожидается, останутся стабильными в 2018 году.

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш на сумму в $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Речь идет о программе кредитования Stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Общий обьем новой 14-месячной программы - $3,9 млрд.

Таким образом, из-за поступления 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) международные резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря. Это пятилетний рекорд: в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.