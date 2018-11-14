Moody's изменило кредитный рейтинг Киева до "крайне спекулятивного"

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева с Caa3 до Caa2 – то есть с близкого к дефолту с небольшим шансом возврата средств до крайне спекулятивного.

Об этом сообщили в агентстве, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингу остается "позитивным".

Это рейтинговое действие следует за улучшением финансовых показателей города и успешной реструктуризацией долгов в инвалюте.

Отмечается, что рейтинговое действие по Киеву отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность города существенно улучшилась.

По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.

Напомним, что в мае текущего года международное рейтинговое агентство Standart & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг Киева на уровне В-.