Moody's изменило кредитный рейтинг Киева до "крайне спекулятивного"

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева с Caa3 до Caa2 – то есть с близкого к дефолту с небольшим шансом возврата средств до крайне спекулятивного.
Об этом сообщили в агентстве, передают Українські Новини.
Прогноз по рейтингу остается "позитивным".
Это рейтинговое действие следует за улучшением финансовых показателей города и успешной реструктуризацией долгов в инвалюте.
Отмечается, что рейтинговое действие по Киеву отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность города существенно улучшилась.
По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.
Напомним, что в мае текущего года международное рейтинговое агентство Standart & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг Киева на уровне В-.
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