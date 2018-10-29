Монетизация субсидий в Украине стартует 1 января - Гройсман

Правительство Украины планирует начать первый этап монетизации субсидий с начала 2019 года.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу.
"Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые. Части, а это 1 млн 300 тыс. домохозяйств, мы уже выплачиваем сэкономленные средства. В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству", – сказал он.
По его словам, следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будут направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать теплоснабжающим и другим поставщикам коммунальных услуг.
Полностью перевести всех получателей субсидий на модель монетизации правительство планирует до осени 2019 года.
"В начале следующего отопительного сезона, должны провести 100-процентную монетизацию. Мы уже создали реестр субсидий и движемся дальше. Конечно, бюрократия этому не способствует. Но она никогда и ничему не способствует. Это огромный объем работы, и мы со всем справимся", – объяснил Гройсман.
Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
В апреле Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.
В конце сентября Кабмин изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.
В январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.
В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.
В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,9 млрд грн, что в 1,4 раза меньше, чем в 2016-ом.
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