Работать на себя, а не на дядю. Три четверти молодых украинцев предпочли бы собственный бизнес или самозанятость — опрос 3 августа, 09:42 73% украинской молодежи выбрали бы быть самозанятыми или вести собственный бизнес (Фото:Kelly Sikkema \ Unsplash)

73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы cамозанятость и собственный бизнес. Среди их сверстников в Евросоюзе таковых лишь 39%.

Об этом свидетельствует результаты исследования*, проведенного лабораторией Rating Lab.

Отвечая на вопрос, что бы вы выбирали между разными видами труда, 19% украинцев отметили, что предпочли быть наемным сотрудником, 73% выбрали бы быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

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В то же время 55% жителей Европейского союза предпочли быть наемным сотрудником, 39% - быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

На вопрос, думали ли респонденты, которые в ответе выбрали работать на себя, о собственном бизнесе, 8% украинцев ответили, что уже начали собственное дело, 28% - делают некоторые шаги для начала бизнеса, 59% - рассматривают такую возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 4% - ответили, что не думали, а 1% затруднился ответить на вопрос.

В то время как в 14% жителей ЕС ответили, что уже начали собственное дело, 18% - делают некоторые шаги для начала бизнеса, 55% - рассматривают такую возможность, но еще не предпринимали никаких шагов, 9% - ответили, что не думали, а 4% затруднился ответить на вопрос.

В топ-3 сфер, в которых украинцы бы хотели начать бизнес входят:

— коммерция и торговля, 18%;

— IT и е-коммерция, 14%;

— культура и дизайн, 12%.

Что касается жителей ЕС, то их выбор пал на сектора:

— IT и е-коммерция, 13%;

— культура и дизайн, 10%;

— коммерция и торговля, 9%;

— туризм, отдых и развлечения, 9%.

Ранее сообщалось, какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине.

*Опросы для исследования в Украине провела 20−25 мая 2023 года Социологическая группа Рейтинг на платформе Rating Online. Аудитория исследования в Украине: молодежь 15−30 лет. Выборочная совокупность: 900 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования — не более 3,5%. Аудитория исследования в ЕС: молодежь 15−30 лет, покрытие 27 стран Европейского союза. Выборочная совокупность: 25 992 респондентов. Опрос в ЕС проведен Eurobarometer 10−20 октября 2022 года по заказу Европейской Комиссии, Генерального директората по занятости, социальным вопросам и инклюзии.