Угрожает потребителям. Молдова отзывает из продажи партию украинского продукта

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщило о начале процедуры отзыва партии гречневой крупы, продаваемой под торговой маркой MC ORA, произведенной в Украине и распространенной на рынке Молдовы компанией VITAFOR SRL.

Об этом сообщило молдавское издание Agromedia.md.

Речь идет об упаковке гречневой крупы весом 0,9 кг, фасованной 24 июля- 4 августа 2025 года.

Фото: ansa.gov.md

Эта мера была принята после того, как по результатам лабораторного контроля было выявлено превышение допустимых значений остатков пестицида глифосата, вещества, запрещенного выше определенных лимитов в пищевых продуктах.

Органы молдавской власти и компания-импортер просят потребителей, которые приобрели этот продукт, не употреблять его и срочно вернуть его в места продажи до 3 октября 2025 года.

Как сообщалось, более 58 тонн томатной пасты из Украины было задержано на украинско-польской границе возле Познани.

Инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (IJHARS) в Познани запретила поступление на рынок Польши этой партии украинского товара из-за наличия спор плесени.

Французская организация яичной промышленности CNPO предупредила власти, что ряд крупных супермаркетов в стране продает сотни тысяч яиц из Украины, которые не соответствуют определенным европейским стандартам.

CNPO также отметила, что яйца, поступающие из Украины, могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе.

По данным организации, по меньшей мере 4 проверки яиц из этой страны, экспортированных через Словакию и Польшу в другие страны ЕС, показали наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека. В ответ министр сельского хозяйства Анн Женевар направила письмо в Европейскую комиссию, требуя дальнейшего усиления санитарного контроля как во Франции, так и на уровне ЕС.

Она также просит запретить импорт яиц, содержащих вещества, запрещенные в ЕС.