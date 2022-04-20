Газпром обманет в последний момент. В Молдове начали подозревать, что российскому газу нужно искать замену 20 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Молдова считает, что Газпром может отказаться от своих обязательство в последний момент (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Молдова пока не получила ответ от Газпрома о выполнении договорных обязательств по поставкам газа после 1 мая 2022 года.

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Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну 20 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, в силу сложившихся обстоятельств и сложной региональной ситуации, молдавские власти не смогли организовать и провести аудит исторического долга Молдовагаза перед Газпромом. Формально это может стать поводом для расторжения контракта между компаниями

«Молдавские власти действовали благонамеренно. Мы объявили тендер, пытались организовать аудит. Однако обстоятельства сложилась иначе. Несправедливая война в Украине поставила нас всех в иные условия. Также не были выполнены и другие условия протокола, в том числе не состоялось намеченное на март заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Такова объективная ситуация», — сказал Спыну.

Он сообщил, что неоднократно обращался к руководству Газпрома с просьбой о переносе сроков проведения аудита. Также Молдовагаз обращался письменно к Газпрому с просьбой о продлении этого срока на 10−12 месяцев.

«К сожалению, мы и не получили ответ. Очень жаль, что так происходит. Мы опасаемся, что в последний момент Газпром нас поставит перед фактом, как это уже было в октябре прошлого года. Поэтому мы готовим альтернативные варианты, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что Молдова готова покупать газ на международном рынке, рассматривая разные сценарии.

«Наверное, если мы будем покупать газ на рынке, это будет дороже, чем у Газпрома. Но сейчас уже нет большой разницы. К примеру, мы подсчитали, что в апреле средняя цена газа на рынке для нас была бы $1126 за тысячу кубических метров. А по долгосрочному контракту в апреле мы покупаем газ у Газпрома по $1193 за тысячу кубов. Как видите, разница несущественная», — подчеркнул Спыну.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года вступил в силу новый контракт между Газпромом и Молдовагазом на поставку газа сроком на пять лет. По его условиям молдавская сторона должна провести аудит долга Молдовагаза (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года.

Также сообщается, что по прогнозам МВФ, дефицит бюджета в Молдове в 2022 году достигнет 7,2% ВВП — рекордного значения за 10 лет.

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