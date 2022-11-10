Шаг навстречу бизнесу. Кабмин продлил отсрочку от призыва для забронированных работников 10 ноября, 11:31 Забронированные военнослужащие получили отсрочку от призыва еще на месяц (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Кабинет министров продлил на один месяц отсрочку от призыва на воинскую службу для забронированных военнообязанных.

Соответствующее постановление Кабмина № 1259 от 4 ноября опубликовано на Урядовом портале.

«Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на воинскую службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению Кабинета министров от 3 марта 2022 года № 194 […], которые не закончились на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц», — сказано в документе.

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Как сообщалось, бизнес-сообщество неоднократно призывало власть решить проблему с бронированием персонала и продлением действующего бронирования.

Предполагается, что эта отсрочка даст возможность Кабмину разработать подзаконные акты к принятому законопроекту № 7687, направленные на урегулирование процесса бронировании и мобилизации в Украине.