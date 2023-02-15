Социальный статус. Как и где получить удостоверение многодетной семьи

15 февраля, 14:18
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Как получить удостоверение многодетной семьи (Фото:deagreez1/depositphotos)

Как получить удостоверение многодетной семьи (Фото:deagreez1/depositphotos)

Какая семья считается многодетной? Где можно получить удостоверение многодетной семьи? Какие документы нужны для этого? NV дает ответы на эти и другие вопросы.

В соответствии с Законом Украины Об охране детства семья считается многодетной, когда:

  • супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают 3-х и более детей, в том числе каждого из супругов;
  • или один отец / мать, который (которая) проживает вместе с 3 и более детьми и самостоятельно их воспитывает.

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После достижения 18 лет (но не дольше, чем до окончания учебного заведения или достижения 23 лет) в состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в:

  • заведениях общего среднего образования;
  • заведениях профессионального (профессионально-технического) образования;
  • заведениях профессионального высшего образования;
  • заведениях высшего образования.
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Как и где получить статус многодетной семьи

Чтобы получить данный статус, нужно его подтвердить – получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи. Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а по достижении ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.

Для получения удостоверения можно обратиться в один из органов по выбору заявителя (независимо от места жительства):

  • в органы социальной защиты населения;
  • в ЦНАПы;
  • в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Обратите внимание, что сейчас нет возможности получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дію. Вместе с тем, пакет документов также можно направить по почте  егистрированным почтовым отправлением).

Какие документы нужны для получения удостоверения

Обязательны для всех следующие документы:

  1. заявление;
  2. одна фотография (цветная или черно-белая) размером 30×40 миллиметров;
  3. копии свидетельств о рождении детей;
  4. копия свидетельства о браке (не касается родителей, не состоящих в браке);
  5. копии страниц паспорта гражданина Украины каждого родителя с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дату выдачи паспорта /копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях;
  6. дополнительные документы:
  • в случае рождения ребенка за пределами Украины - копия свидетельства о рождении ребенка (при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
  • в случае обучения лица от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины — копия справки из учебного заведения (при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
  • для продления срока действия удостоверения после 18 лет (до 23 лет), если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессионально высшей, высшей форме образования, — справка из учебного заведения;
  • в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака – документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей; копия решения суда о лишении родительских прав; копия свидетельства о смерти одного из родителей и т.п.).
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Удостоверения многодетной семьи в Украине выдаются бесплатно в течение 10 рабочих дней.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Соцвыплаты Бюджет государства Многодетная мама Многодетный папа Удостоверение Выплаты Многодетные

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