Социальный статус. Как и где получить удостоверение многодетной семьи
Как получить удостоверение многодетной семьи (Фото:deagreez1/depositphotos)
Какая семья считается многодетной? Где можно получить удостоверение многодетной семьи? Какие документы нужны для этого? NV дает ответы на эти и другие вопросы.
В соответствии с Законом Украины Об охране детства семья считается многодетной, когда:
- супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают 3-х и более детей, в том числе каждого из супругов;
- или один отец / мать, который (которая) проживает вместе с 3 и более детьми и самостоятельно их воспитывает.
После достижения 18 лет (но не дольше, чем до окончания учебного заведения или достижения 23 лет) в состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в:
- заведениях общего среднего образования;
- заведениях профессионального (профессионально-технического) образования;
- заведениях профессионального высшего образования;
- заведениях высшего образования.
Как и где получить статус многодетной семьи
Чтобы получить данный статус, нужно его подтвердить – получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи. Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а по достижении ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.
Для получения удостоверения можно обратиться в один из органов по выбору заявителя (независимо от места жительства):
- в органы социальной защиты населения;
- в ЦНАПы;
- в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Обратите внимание, что сейчас нет возможности получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дію. Вместе с тем, пакет документов также можно направить по почте (регистрированным почтовым отправлением).
Какие документы нужны для получения удостоверения
Обязательны для всех следующие документы:
- заявление;
- одна фотография (цветная или черно-белая) размером 30×40 миллиметров;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о браке (не касается родителей, не состоящих в браке);
- копии страниц паспорта гражданина Украины каждого родителя с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дату выдачи паспорта /копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях;
- дополнительные документы:
- в случае рождения ребенка за пределами Украины - копия свидетельства о рождении ребенка (при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
- в случае обучения лица от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины — копия справки из учебного заведения (при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
- для продления срока действия удостоверения после 18 лет (до 23 лет), если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессионально высшей, высшей форме образования, — справка из учебного заведения;
- в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака – документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей; копия решения суда о лишении родительских прав; копия свидетельства о смерти одного из родителей и т.п.).
Удостоверения многодетной семьи в Украине выдаются бесплатно в течение 10 рабочих дней.
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