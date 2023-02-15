Социальный статус. Как и где получить удостоверение многодетной семьи 15 февраля, 14:18 Как получить удостоверение многодетной семьи (Фото:deagreez1/depositphotos)

Какая семья считается многодетной? Где можно получить удостоверение многодетной семьи? Какие документы нужны для этого? NV дает ответы на эти и другие вопросы.

В соответствии с Законом Украины Об охране детства семья считается многодетной, когда:

супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают 3-х и более детей, в том числе каждого из супругов;

или один отец / мать, который ( которая) проживает вместе с 3 и более детьми и самостоятельно их воспитывает.

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После достижения 18 лет (но не дольше, чем до окончания учебного заведения или достижения 23 лет) в состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в:

заведениях общего среднего образования;

заведениях профессионального ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; заведениях профессионального высшего образования;

заведениях высшего образования.

Как и где получить статус многодетной семьи

Чтобы получить данный статус, нужно его подтвердить – получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи. Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а по достижении ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.

Для получения удостоверения можно обратиться в один из органов по выбору заявителя (независимо от места жительства):

в органы социальной защиты населения;

в ЦНАПы;

в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Обратите внимание, что сейчас нет возможности получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дію. Вместе с тем, пакет документов также можно направить по почте (регистрированным почтовым отправлением).

Какие документы нужны для получения удостоверения

Обязательны для всех следующие документы:

заявление; одна фотография ( цветная или черно-белая) размером 30×40 миллиметров; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о браке ( не касается родителей, не состоящих в браке); копии страниц паспорта гражданина Украины каждого родителя с данными о фамилии, имени, отчестве ( при наличии), дату выдачи паспорта /копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях; дополнительные документы:

в случае рождения ребенка за пределами Украины - копия свидетельства о рождении ребенка ( при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);

при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык); в случае обучения лица от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины — копия справки из учебного заведения ( при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);

при ее легализации и с нотариальным переводом на украинский язык); для продления срока действия удостоверения после 18 лет ( до 23 лет), если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной ( профессионально-технической), профессионально высшей, высшей форме образования, — справка из учебного заведения;

до 23 лет), если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной профессионально-технической), профессионально высшей, высшей форме образования, — справка из учебного заведения; в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака – документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей ( копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей; копия решения суда о лишении родительских прав; копия свидетельства о смерти одного из родителей и т.п.).

Удостоверения многодетной семьи в Украине выдаются бесплатно в течение 10 рабочих дней.