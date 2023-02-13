Результат может быть до конца марта. Миссия МВФ начала работу в Украине

13 февраля, 12:07
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МВФ (Фото:REUTERS / Yuri Gripas)

МВФ (Фото:REUTERS / Yuri Gripas)

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда по подготовке к пересмотру мониторинговой программы.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Фонда в Украине Ваграма Степаняна.

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Отмечается, что миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров.

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По данным Bloomberg, новую кредитную программу сроком на три-четыре года МВФ может согласовать до конца марта. В общем, программа будет рассчитана на $ 14−16 млрд, из которых в первый год Украина может получить $ 5−7 млрд.

Ранее сообщалось, что союзники Украины подталкивают МВФ к завершению планов по программе кредитования на $14−16 млрд в попытке укрепить финансы пострадавшей от войны страны.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   МВФ

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