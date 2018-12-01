Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
Олег Кирилюк
Какие реформы проведены в сфере пользования недрами
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
Ярослав Заблоцкий
Медицинская реформа по-украински

Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции - генсек ООН

Сегодня, 15:38
6
Цей матеріал також доступний українською

Антониу Гутерриш: Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных

Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией Гутерриш отметил, что эти средства составляют более 5% глобального ВВП. По его данным, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет триллион долларов. 

Генсек ООН призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - заявил Гутерриш. 

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития.

Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией  и добиваться возвращения похищенных активов.

Коррупция в Украине в 3 раза выше мировой – PricewaterhouseCoopers

Теги:   Антониу Гутерриш ООН Коррупция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Экономика

Сегодня, 15:16

article_img
МВФ объявил дату заседания по вопросу новой программы поддержки Украины

Читайте также

Час відповідати

Сегодня, 11:33

article_img
Большое интервью. Главный военный прокурор Матиос - об аксиомах, фетишах и критике власти
Украина

Сегодня, 11:25

article_img
“Хочете знімати, як будемо стояти в полі?”. Как работает новый экспресс Киев-Борисполь - репортаж
Бокс

Сегодня, 08:40

article_img
Ломаченко - монстр. Реакция соцсетей на победу украинца над Педрасой

ТОП-3 блога

Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5498
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5159
Иван Компан - фото
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
1532
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7024