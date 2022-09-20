Олигархи Путина заплатят за все. Минюст США просит полномочия, чтобы передать Украине замороженные активы РФ 20 сентября, 21:23 В США рассматривают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

Министерство юстиции США просит у Конгресса расширить полномочия ведомства по конфискации активов приближенных к Путину олигархов — для передачи Украине.

Эндрю Адамс, директор рабочей группы Минюста KleptoCapture, сообщил юридическому комитету Сената, что дополнительные полномочия будут использованы для усиления давления на Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Голос Америки.

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«Комитет рассматривает законодательство, чтобы расширить возможности специальной группы предъявлять обвинения и конфисковывать активы, полученные в результате коррупционных соглашений с российским правительством, и разрешить передавать деньги, полученные от продажи активов этих олигархов, народу Украины», — заявил Адамс.

Предложение Адамса поддержали сенаторы от Республиканской и Демократической партий.

По словам сенатора-демократа Шелдона Вайтгауза, сейчас идет работа на двухпартийной основе для того, чтобы предоставить Министерству юстиции необходимые полномочия по административной конфискации и возможности передавать активы в фонд помощи Украины.

«Политика России неразрывно связана с интересами ее коррумпированных олигархов-миллиардеров. Владимир Путин как мафиозный босс поддерживает этих преступников в обмен на поддержку и легитимность», — заметил сенатор Вайтгауз.

По данным сенатора-республиканца Чака Грассли, нелегальное состояние российских олигархов оценивается в $530 млрд.

«Эти незаконные деньги отмечены коррупцией и запятнаны кровью. Таким образом, эти российские преступники ничем не отличаются от безжалостных наркокартелей. У нас есть несколько мощных законодательных инструментов, которые мы можем применить против олигархов, нажившихся при режиме Путина», — заявил Грассли.

Он также призвал осудить и заключить в тюрьму российских олигархов, если они попадут под юрисдикцию США.

С полным текстом заявления Эндрю Адамса можно ознакомиться здесь.

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