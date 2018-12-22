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Минсоцполитики: На постоянной основе за границей работает 3,2 млн украинцев

Сегодня, 13:57
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Андрей Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

Об этом Рева заявил в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - цитирует Реву Интерфакс-Украина.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек, из них около 1 млн человек работают официально, и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы.

Ранее глава Минсоцполитики заявил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан.  

Теги:   Андрей Рева Украина Минсоцполитики Польша

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