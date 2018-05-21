Минрегион утвердил новые способы сбора мусора

В министерстве предложили более гигиенические методы сбора отходов и мусора

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновили государственные строительные нормы, в частности изменив систему сбора бытовых отходов в населенных пунктах.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

Так, в Украине предлагают ввести подземный и вакуумный способы сбора мусора.

"Подземный способ - более гигиенический, безопасный и эстетичный в сравнении со знакомым нам наземным способом сбора мусора благодаря тому, что отходы размещаются не на улицах, а в специальных контейнерах под землей", - написал Парцхаладзе.

При этом эта система направлена на раздельный сбор отходов. Вакуумный или пневматический способ касается жилых домов.