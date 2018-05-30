Минрегион предложил упростить выдачу разрешений при строительстве

Минрегион планирует разширить перечень строительных работ, на выполнение которых не нужно иметь разрешение

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает расширить перечень несложных строительных работ, не требующих получения разрешения на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Соответствующий проект постановления разработан Минрегионом, передает пресс-служба министерства.

"В прошлом году вместе с профессиональными специалистами, экспертами и общественностью мы разработали перечень несложных строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешения. Тогда было существенно упрощено устройства пандусов и других средств доступности, замену балконных, дверных и оконных блоков, перепланировка в небольших объектах с незначительным классом последствий и другие. В этом году мы инициируем дополнение этого списка новыми видами несложных работ, не требующих разрешений ", - рассказал заместитель Минрегиона Лев Парцхаладзе.

В частности, предлагается включить в перечень работы по переоборудованию и замены внутренних перегородок в нежилых домах, реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения внутренних систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, замены трубопроводов и систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, Минрегион планирует включить в перечень работы по техническому переоснащению систем газоснабжения, устройство автоматизированных систем выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения, систем противопожарной защиты, строительства, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей напряжением не выше 10 кВ.

Вместе с тем, в расширенный перечень попадут работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, восстановление инфраструктуры военных городков, перепланировки и технического переоснащения учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Кроме этого, планируется дополнить перечень работами по проведению теплоизоляции введенных в эксплуатацию жилых домов с незначительным (СС1) и средним (СС2) классом последствий.

Напомним, что 7 июня 2017 года Кабинет Министров принял постановление №406, которым утвердил Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.