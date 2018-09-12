Минрегион предложил новую разметку для украинских дорог

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает введение в Украине шумовую и люминесцентную разметку дорог.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

"Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на наших дорогах. Например, в Финляндии, Дании и Швеции применения шумовых полос позволило достичь значительного снижения уровня аварийности на дорогах и является обязательным для строительства новых дорог", - отметил он.

Шумовая разметка - искусственно созданная неравенство - выемка или возвышенность, которая в зависимости от назначения обустраивается вдоль дороги или поперек в зависимости от назначения.

Люминесцентная дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски, накапливает, а потом излучает свет в течение 10 часов после захода солнца.

Это улучшает видимость для водителей в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.

Парцхаладзе напомнил, что с 1 сентября вступил в действие обновленные ГСН об улицах и дорогах, в частности, о возможности сужения ширины полос, обязательном обустройстве островков безопасности на нерегулируемых переходах и защитных столбиков на остановках и тому подобное.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.