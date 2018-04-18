Минрегион нашел способ заставить застройщиков заняться благоустройством

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины ограничит допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности здания для обеспечения благоустройства территории.

Об этом сообщил замминистра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook- странице.

"Сегодня в действующей ГСН (градостроительной норме – ред.) отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, и поэтому они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. Конечно, мест для детских площадок, отдыха жителей, озеленение и другого благоустройства при такой застройке нет. Поэтому в обновленном проекте ГСН мы вводим максимально допустимый процент застройки участка, чтобы исключить ее сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей", - пояснил Парцхаладзе.

Он добавил, что ГСН будет устанавливать, что с увеличением высотности застройки под нее будет отводиться меньший процент участка за счет увеличения обустроенной прилегающей территории. Если дом имеет разную этажность, во внимание принимается средняя высота.

"Чем выше дом и большее количество жителей там проживает, тем больше комфортных условий должно быть создано для них. Например, для проектирования дома свыше 11 этажей максимально допустимый процент застройки земельного участка - 30%, остальные 70% - обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок", - пишет Парцхаладзе.

Кроме того, ГСН распространяется только на новое строительство, при реконструкции учитываются существующие размеры участка и процент застройки.