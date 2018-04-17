Минюст возобновит работу антирейдерских штабов для аграриев

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Работу антирейдерских штабов возобновят на время посевной

Работу антирейдерских штабов возобновят на время посевной

Министерство юстиции Украины инициирует возобновление работы антирейдерских штабов на время посевной кампании.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации, передают Українські новини.

"Анонсирую, что буквально послезавтра ... правительство возобновит работу данных штабов на посевную кампанию, потому что есть сигналы из регионов, что как правило обострения происходят в этот период времени", - сказал он.

Глава Минюста призвал представителей аграрного бизнеса в случае необходимости обращаться в центральный и региональные штабы. Министр отметил, что антирейдерские штабы показали эффективность работы в 2017 году. По данным Петренко, в прошлом году уменьшилось количество конфликтов вокруг аграрных предприятий.

Отметим, что в августе 2017 года Кабинет министров решил создать в регионах оперативные штабы по противодействию рейдерству в аграрном секторе.

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