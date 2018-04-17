Минюст возобновит работу антирейдерских штабов для аграриев

Министерство юстиции Украины инициирует возобновление работы антирейдерских штабов на время посевной кампании.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации, передают Українські новини.

"Анонсирую, что буквально послезавтра ... правительство возобновит работу данных штабов на посевную кампанию, потому что есть сигналы из регионов, что как правило обострения происходят в этот период времени", - сказал он.

Глава Минюста призвал представителей аграрного бизнеса в случае необходимости обращаться в центральный и региональные штабы. Министр отметил, что антирейдерские штабы показали эффективность работы в 2017 году. По данным Петренко, в прошлом году уменьшилось количество конфликтов вокруг аграрных предприятий.

Отметим, что в августе 2017 года Кабинет министров решил создать в регионах оперативные штабы по противодействию рейдерству в аграрном секторе.