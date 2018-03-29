Минюст: У Газпрома нет шансов избежать выплаты долга Украине

Министерство юстиции прогнозирует принудительное взыскание в ближайшее время штрафа с российского монополиста - компании Газпром по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передают Українські Новини.

"Я уверен, что у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время", - заявил он.

Министр отметил, что попытки России игнорировать решение суда будут безуспешны.

"Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" - это те активы, то имущество, которое находится у Газпрома по всему миру", - сказал Петренко.

По его словам, Минюст ведет активную работу по аресту и взысканию данных активов.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Кроме того, 13 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Газпрому в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российскую компанию. Украинское ведомство оштрафовало Газпром еще в 2015 году за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Позже Петренко сообщал, что Украина разработала план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом Газпромом Нафтогазу Украины $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.