Минюст предложил ужесточить ответственность за незаконные обыски бизнеса

Министерство юстиции предлагает ввести персональную имущественную ответственность правоохранителей за проведение незаконных обысков, изъятие документов и техники у предпринимателей.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

"Есть такая инициатива, я думаю, что в ближайшие недели будет представлен [...] проект закона, где мы пропишем четкую ответственность конкретных персоналий", - отметил он.

Петренко считает, что пока не будет персональной ответственности, то закон о противодействии давлению на бизнес не будет полноценно работать.

По его словам, государство должно дать инструмент реагирования на незаконные обыски, который отнимет желание у правоохранителей заниматься злоупотреблениями.

Отметим, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман также выступил за ужесточение закона о защите бизнеса при проверках, который также называют "маски-шоу стоп", установив ответственность контролеров за превышение своих обязанностей.

Напомним, что 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон, который определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков.

За законопроект О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования проголосовало 312 народных депутатов.

Ранее Генпрокуратура ограничила права силовиков во время обысков предприятий.

В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7275, который также называют "маски-шоу стоп".

Так, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей (если речь не идет о негласных следственных действиях). При этом, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Законопроект предусматривает право заявителя получить выписку из Единого реестра досудебных расследований по его заявления или сообщения об уголовном правонарушении.