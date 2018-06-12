Министру энергетики и главе Госпродпотребслужбы вынесли предписание из-за конфликта интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о вынесении трех предписаний министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также главе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Владимиру Лапе и руководителю исполкома Тернопольского горсовета Сергею Надалу.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной вынесения предписания Насалику стало игнорирование конфликта интересов с и.о. директора института промышленных технологий Антоном Чередниченко. По данным НАПК, установлено, что он сообщил в Минэнергоугля о наличии потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой. Однако, руководитель органа, не принял решения по урегулированию конфликта интересов в соответствии с требованиями закона О предотвращении коррупции.

НАПК требует предпринять меры по урегулированию даного конфликта интересов, а также провести служебное расследование и привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Предписание Лапе вынесено в отношении бывшего руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Александра Тертишника. НАПК отмечает, что он знал, что в структуре работают две его родные сестры и есть риск возникновения обусловленного этими обстоятельствами конфликта интересов, но не предпринял меры для предотвращения этого.

"В то же время руководитель территориального органа своими действиями фактически создал условия для возникновения у одного из этих лиц потенциального конфликта интересов, временно определив ее и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы", - говорится в сообщении.

Нацагентство также требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Кроме того, вынесено предписание руководителю исполнительного комитета Тернопольского городского совета Сергею Надалу. По данным ведомства, на неоднократные запросы НАПК горсовет не предоставил информацию и документы относительно возможных нарушений депутатами совета требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Согласно предписанию, НАПК требует предоставить запрашиваемые документы, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного к ответственности.