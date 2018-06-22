Министр соцполитики увидел возможность поднять минимальную зарплату

По словам министра соцполитики, минимальную зарплату до 5 тыс. грн можно поднимать уже сегодня

Правительство Украины должно поднять минимальную заработную плату до уровня в 5 тыс. грн.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе видеоконференции Деловой столице.

"Минимальную зарплату правительство должно поднять", - заявил он.

По словам министра, минимальная зарплата должна быть стимулом для человека идти работать. "Сегодня меньше чем за 8-9 тыс. грн человек не согласится работать нигде, а минималка – 3,7 тыс", - добавил он.

"В любом случае до 5 тысяч можно поднимать минимальную зарплату уже сегодня", - резюмировал Рева.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3 723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4,1 тыс. грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

При этом, в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

Это же утверждение позже подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, в начале лета на тот момент министр финансов Александр Данилюк заявил, что предпосылок для повышения в стране минимальной заработной платы нет.