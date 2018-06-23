Министр соцполитики рассказал, сколько украинцев работают в Польше

Через такую ​​тенденцию в Украине скоро будет ощущаться нехватка и неквалифицированных кадров

Сегодня в Польше работает около 1 млн украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тыс. человек.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе видеоконференции Деловой столице.

По его словам, украинцы часто игнорируют страхование в Польше.

"Людей направляют из Украины в Польшу как в командировку. Но как только там он получает разрешение на работу, здесь увольняют, и там он не страхуется. Но поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину – у него ни там нет права на пенсию, ни здесь", - рассказал Рева.

Он отметил, что из-за процесса трудовой миграции в Украине возникла проблема нехватки специалистов.

"У нас сегодня уже ощущается дефицит, в первую очередь квалифицированных кадров. А если эта тенденция будет продолжаться, то у нас вообще будет нехватка кадров, даже неквалифицированных", - добавил Рева.

По его словам, в процесс сезонной трудовой миграции вовлечены 7 млн ​​граждан Украины, при этом постоянно за границей работают 3,2 млн человек.

Ранее польская Gazeta Prawna отметила, что украинские заробитчане - на втором месте по влиянию на польскую экономику. По данным Нацбанка Польши, украинцы переводят более 90% от всего объема транзакций за границу.

Кроме того, исследования Personnel Service по трудовой миграции в первом полугодии 2018 года показало, что в Польше растет количество украинцев, которые получают зарплату наравне с поляками.