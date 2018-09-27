Министр соцполитики рассказал, когда проиндексируют пенсии

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Автоматическая индексация пенсий произойдет с 1 марта следующего года
Фото: Pixabay

Автоматическая индексация пенсий произойдет с 1 марта следующего года

В марте 2019 года будет проведено осовременивание пенсий по формуле - суммой 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, пишет Правительственный портал.

"Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил министр.

Вместе с тем, поскольку 2018 год еще не закончился, точные показатели, по которым будет проводиться индексация пенсий, неизвестны. Расчеты основываются на тенденциях экономики и имеют приблизительный характер.

Автоматическая индексация пенсий произойдет именно с 1 марта, ведь официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы в феврале, после чего будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.

Кроме того, Рева напомнил, что с 1 января пенсия военных вырастет на 25%.

По его словам, на сегодня в госбюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд грн на пенсии, из них 139 млрд грн - это дотации пенсий для гражданских, и 27 млрд грн пойдут на выплаты пенсий военным.

Напомним, что 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа до 35 лет с 2018 года.

Впоследствии Кабмин пересмотрел размер пенсии после реформы. Так, минимальный размер пенсии в Украине возрастет до 1452 грн, а не к 1373 грн, как планировалось ранее.

В марте этого года Министерство социальной политики заявило о намерениях повысить роль стажа для начисления пенсии. Тем самым планируется повысить сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

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