Министр соцполитики назвал условия для повышения минимальной зарплаты

По его словам, от повышения минималки больше всего выигрывает Пенсионный фонд, который конвертирует эти доходы в рост пенсий

Если госбюджет не выполнен по доходам, то у государства не будет дополнительных источников для повышения минимальной заработной платы.

Об этом заявил Министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио НВ.

"Для того чтобы это сделать [повысить минимальную зарплату - НВ], нужны два условия: или у нас должно сейчас быть перевыполнение госбюджета, или нужно пересмотреть перераспределение этих доходов. Если мы найдем общий язык с органами местного самоуправления, тогда этот процесс может пойти гораздо быстрее", - сказал он.

При этом, Рева отметил, что говорить о конкретном сроке повышение зарплаты можно только при выполнении этих условий.

"От повышения минималки больше всего выигрывает Пенсионный фонд, который затем конвертирует эти доходы в рост пенсий", - подчеркнул он.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплату повысят до 4,1 тыс. грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в стране.

При этом в середине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной зарплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

Это же утверждение позже подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, в начале лета на тот момент экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что предпосылок для повышения в стране минимальной заработной платы нет.