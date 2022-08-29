«Ситуативная история, которая выгодна всем». 5 фактов о «зерновом коридоре» из интервью Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова 29 августа, 17:26 Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генсек ООН Антониу Гутерриш после подписания зернового соглашения (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Экономической правде рассказал о том, как готовился и как работает «зерновой коридор» из черноморских портов Украины. НВ Бизнес выбрал наиболее интересные цитаты об организации возобновления экспорта зерна через морские порты Украины.

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Предпосылки зерновой сделки

Это исключительно ситуативная история, которая выгодна всем.

Напомню, что у нас в апреле на рейде в Одессе стояли российские военные корабли и обстреливали наш город, и люди видели их со своих балконов в Одессе. Потом российских военных кораблей не стало, потому что в один корабль влупили, дальше – в другой, третий… И однажды они начали исчезать. Это создало условия для зерновой сделки.

Параллельно проблема глобального мирового продовольственного кризиса, проблема с удобрениями, инфляция в странах ЕС, США и всех развитых странах — все это в комплексе нашло такое ситуативное решение.

Об агрессии России и мировом голоде

Из-за российской агрессии все цепи нормальной торговли были разрушены, а вместе с засухой в Африке, а также Европе продовольственная ситуация в мире очень обострилась.

Второе – это реальный голод в Африке. Коллеги из ООН показывают реальную статистику сбора урожая в этих странах. Марокко, например, собрало лишь 30% урожая от планируемого.

Это не мы такую цепь запустили, а агрессия со стороны Российской Федерации. Думаю, России нужно было очень демонстрировать себя как надежного партнера в Африке и Латинской Америке. Настало время, когда они должны решать эту проблему, которую сами и создали. В этом их политика, они так работают.

Но самое главное, что их корабли уже не стояли на рейде у Одессы. Это ключевое.

О встречах с Шойгу в Стамбуле

Не было разговоров, не было встреч. Для нас это было принципиально, мы сразу согласовали этот момент по протоколу. Все возможные моменты – сесть за один стол, пройти рядом или зайти в одну комнату – этого не было.

Нам говорили, когда согласовывали: "А вот сейчас две делегации будут вместе заходить". Мы говорим: "Нет. Мы будем в зале на своих местах и будем ждать, пока другие делегации будут заходить. Мы не будем ни с кем рядом одновременно заходить».

Первые итоги зерновой сделки

Полноценно работают три основных наших порта на Черном море: Черноморск, Одесса и Южный. Из наших портов вышло 27 судов (интервью записано 20 августа – ред.), десять на вчерашний день стояли на загрузку. Это те, которые вышли и зашли, то есть их там не было до начала полномасштабной войны.

Уже есть около 40 заявок, около 700 тысяч тонн агропродукции уже вышло с начала действия зерновой инициативы из портов Большой Одессы. Конечно, мы хотим ее расширять и добавлять другие порты.

Перспективы увеличения экспорта

Если все будет происходить так, как сейчас, мы сможем по результатам сентября выйти на 3 миллиона тонн зерна в месяц из трех портов Большой Одессы. Это ближайшая цель, а всего пропускная способность этих трех портов — около 5 миллионов тонн.

До полномасштабной войны у нас было 5-7 миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц, включая, конечно, Николаев и наши порты на Азовском море, которые сейчас недоступны.

Вместе с тем, порты на Дунае также работают, железная дорога работает, грузовики везут продукцию в ближайшие порты в Евросоюзе.

Динамика заявок, которую мы видим - это 10-15 судов в сутки. Например, вчера (19 августа 2022 г. – ред.) в наши порты зашли семь судов. Семь – это уже цифра, за один день это неплохо.

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