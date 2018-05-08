Министр юстиции назвал крупнейших зарплатных должников в Украине

Министр юстиции Украины Павел Петренко опубликовал данные о трех крупнейших компаний-должников по выплате заработной платы, которые должны работникам в общей сложности 133 млн грн.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Самые крупные долги по выплате зарплаты имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Здесь долги по зарплате составляют 74 млн грн.

На втором месте оказался Николаевский Судостроительный завод имени 61 Коммунара, где долги по выплате зарплаты составляют 30,1 млн грн.

На третьем месте – футбольный клуб Металлист. Долги по выплатам зарплаты составили 28,6 млн грн.

Напомним, что Николаевский судостроительный завод, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановил работу.