Діятиме 120 днів. Міністр Кубраков розповів деталі «зернової угоди» в Стамбулі
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Александр Кубраков via facebook)
Зерновое соглашение, которое сегодня подписали в Стамбуле, будет действовать 120 дней с возможностью пролонгации. И позволит разблокировать три порта Украины.
Сегодня в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики была подписана Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. «Речь идет о разблокировании трех портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“. Именно из них мы начинаем экспорт продовольствия по морским путям уже в ближайшие недели», — написал в facebook Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.
Он отмечает, что подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно – оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.
Под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турецкой Республики, Украины, Организации Объединенных Наций и Российской Федерации, которые предоставили гарантии безопасного передвижения судов, которые будут участвовать в транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.
Для соблюдения договоренностей в Турции создадут Инспекционные группы из числа представителей всех сторон, которые будут обеспечивать проверку грузов и персонала, направляющихся в украинские порты или выходящих из них. Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива (обычно так называют вместе проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря через Мраморное и Эгейское моря - НВ Бизнес). Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа «троянских коней» под видом гражданских судов.
"Еще раз подчеркиваю, деятельность и контроль в украинских портах Одесса, Черноморск и Южный будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. То есть, контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной. Движение никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечить экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов, не предусматривается», — написал Кубраков.
Документ будет действовать в течение 120 дней со дня подписания и может быть продлен на такой же период, если одна из сторон не сообщит о намерении прекратить его действие.
Что это дает Украине?
В первую очередь, это большая поддержка украинской экономики. Министр отметил, что более 20 млн. тонн зерна уже лежит на складах еще с прошлого года, новый урожай уже ждет экспорта. Если бы не удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, украинские аграрии поставили бы под сомнение саму необходимость сеять поля на следующий год.
"Это огромные прямые валютные поступления и условие стабильности нашего государства, которое в том числе позволит укреплять нашу экономику и армию", - уверен министр.
Что это дает миру?
«Действующие морские порты Украины – это наш вклад в глобальную продовольственную безопасность и экономику мира. По оценкам экспертов, возможность экспорта украинского зерна снизит мировые цены на продовольствие, что притормозит маховик инфляции, которая стала проблемой для всего мира», – говорит Кубраков.
Блокада украинских морских портов поставила под угрозу голода не менее полутора миллиардов людей во всем мире, о чем неоднократно заявлял Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Это соглашение добавляет нам возможности, но мы не прекращаем работу по развитию альтернативных путей логистики и готовы к любым сценариям", - резюмировал Кубраков.
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