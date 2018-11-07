Министр инфраструктуры дистанцировался от решения проблемы автомобилей на еврономерах

Решение проблем автомобилей с европейской регистрацией возможно только в Верховной Раде.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян после заседания Кабинета министров 7 ноября, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Это должно быть сделано на площадке парламента, потому что должен работать закон. Мы понимаем: сейчас дискутируется несколько вариантов решения проблемы номеров с европейской регистрацией, однако решать ее придется на законодательном уровне. С нетерпением ждем голосования парламентариев и, соответственно, все министерства и ведомства готовы действовать в русле принятых решений", – сказал он.

Омелян указал, что данный вопрос в меньшей степени касается Министерства инфраструктуры.

"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары. Полагаем, что этот вид транспорта значительно дешевле в эксплуатации, как минимум, в разы и точно намного более экологичный, чем старые бывшие в употреблении дизели или завозимые в Украину бензиновые автомобили", – добавил он.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.

Накануне комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Также комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.

Глава комитета Нина Южанина также озвучила ряд идей. В частности, она предложила утвердить предложения по установлению сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. То есть кроме ставок акциза, которые утверждены в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления Закона в силу.