Фунт начал падать. Министр финансов Великобритании объявил о вхождении страны в рецессию 18 ноября, 10:31 Министр финансов Великобритании Джереми Хант (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о вхождении экономики страны в рецессию. Фунт упал ниже $1,18.

Как сообщает Bloomberg, в 2023 году ВВП страны снизится на 1,4% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,8%.

В течение следующих двух лет уровень жизни упадет на 7%. В 2024 году уровень безработицы достигнет пика в 4,9%. Цены на жилье, по прогнозам правительства, упадут на 9% в течение следующих двух лет и продержатся ниже текущего уровня в течение пяти лет.

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Рецессия продлится больше года, а рост вернется к доковидному уровню не раньше конца 2024 года.

Напомним, недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика находится на пике глобальной инфляции.

Инфляция в Турции впервые за 25 лет превысила 85%. Потребительская инфляция в США по итогам сентября выросла сильнее прогнозов и снова побила сорокалетний рекорд, а Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года.

В то же время в еврозоне инфляция также установила новый рекорд — в октябре потребительские цены подскочили на 10,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило среднюю оценку в 10,3%.

По прогнозу Morgan Stanley, Великобритания и страны еврозоны, скорее всего, в следующем году столкнутся с рецессией. Спастись от нее, возможно, удастся разве что Соединенным Штатам, имеющим устойчивый рынок труда.

Экономисты прогнозируют сокращение производства в странах еврозоны на 0,1%. Перспективы инфляции повышены, особенно в Германии.

В Украине инфляция в октябре выросла до 26,6% в годовом выражении.