Мининфраструктуры задумалось о скоростном ж/д сообщении с ЕС

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Министерство рассматривает возможность внедрения скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС

Министерство рассматривает возможность внедрения скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС

Украина рассматривает перспективу строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения в направлении Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, высокоскоростная железная дорога является составной Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.

"Первые направления, в которых эти технологии могут быть реализованы, могут быть между Киевом и Одессой, Киевом и Львовом, а в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС", - отметил он.

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