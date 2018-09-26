Мининфраструктуры задумалось о скоростном ж/д сообщении с ЕС

Украина рассматривает перспективу строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения в направлении Европейского союза (ЕС).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, высокоскоростная железная дорога является составной Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.
"Первые направления, в которых эти технологии могут быть реализованы, могут быть между Киевом и Одессой, Киевом и Львовом, а в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС", - отметил он.
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