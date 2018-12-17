Мининфраструктуры получило деньги от ЕС на строительство дорог на западе Украины
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал соглашение о привлечении кредита в размере 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка и 50 млн евро грантовых средств Европейского Союза.
По его словам, Мининфраструктуры впервые получило грантовые безвозвратные средства Еврокомиссии, которые будут направлены на автодороги и железную дорогу.
Привлеченные средства будут направлены "на повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, а также обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины".
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Омелян добавил, что за европейские средства будут построены развязки, путепроводы и объездные дороги, установлены Интеллектуальные транспортные системы во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях и т.д.
Реализация данного проекта предусмотрена Инвестиционным планом ЕС для Украины, который был утвержден 15 октября.