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Мининфраструктуры получило деньги от ЕС на строительство дорог на западе Украины

Сегодня, 21:45
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ЕС финансирует строительство новых дорог

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал соглашение о привлечении кредита в размере 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка и 50 млн евро грантовых средств Европейского Союза.

По его словам, Мининфраструктуры впервые получило грантовые безвозвратные средства Еврокомиссии, которые будут направлены на автодороги и железную дорогу.

Привлеченные средства будут направлены "на повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, а также обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины".

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Омелян добавил, что за европейские средства будут построены развязки, путепроводы и объездные дороги, установлены Интеллектуальные транспортные системы во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях и т.д.

Реализация данного проекта предусмотрена Инвестиционным планом ЕС для Украины, который был утвержден 15 октября.

Теги:   Мининфраструктуры Владимир Омелян Дороги

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