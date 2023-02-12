Как выплачиваются пенсии на временно оккупированной территории в случае перемещения пенсионера на неоккупированную территорию и после деоккупации
Пенсии на временно оккупированной территории (Фото:AndrewLozovyi/depositphotos)
С 1 августа 2022 года АО Укрпочта прекратило работу отделений на оккупированных территориях. Пенсионный фонд Украины перечисляет пенсию на текущий счет, который открывается для пенсионера в АО Ощадбанк по обращению Пенсионного фонда.
Аналогичная ситуация имеет место и в случае получения информации от Нацбанка по поводу невозможности осуществления банком, избранным пенсионером, выплаты пенсий. Таким образом, пенсия сохраняется и будет выплачена после деоккупации или эвакуации пенсионера.
Будет ли пенсия, если удалось эвакуироваться на подконтрольную территорию
Назначение и выплата пенсии лицам, переместившимся и получившим справки о взятии на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, осуществляется пенсионными органами по месту фактического проживания таких лиц. При этом ВПЛ для получения средств может выбрать способ доставки пенсии:
- через текущие счета в банках (выплата пенсии на банковский счет любого банка, кроме санкционных);
- или доставка по почте по месту жительства.
Уже выбранный после перемещения способ выплаты пенсии можно также изменить. Для этого необходимо обратиться в пенсионный орган лично или через портал Пенсионного фонда Украины.
Если в условиях военного положения банк, выплачивавший пенсию, прекращает работу, средства перечисляются в АО Ощадбанк без открытия счета. Для их получения необходимо будет обратиться с паспортом и идентификационным кодом в любое отделение АО Ощадбанк.
Как возобновить выплату пенсии после деоккупации
Пенсионеры в течение 3-х месяцев после деоккупации имеют право возобновить выплату пенсии в упрощенном порядке, путем подачи заявления на возобновление выплат без добавления копий удостоверяющих личность документов и через:
- сельского, поселкового, городского голову;
- старосту;
- начальника военной администрации населенного пункта.
При этом можно сразу выбрать удобный для себя способ получения средств:
- через текущие счета в банках (выплата пенсии на банковский счет любого банка, кроме санкционных);
- или доставка по почте по месту жительства.
В случае получения Пенсионным фондом от АО Укрпочта информации о восстановлении технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий в определенный населенный пункт, Пенсионный фонд подаст требование АО Ощадбанк о возврате пенсионных средств, зачисленных на такие текущие счета, и выплата будет произведена через АО Укрпочта.
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