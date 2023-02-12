Как выплачиваются пенсии на временно оккупированной территории в случае перемещения пенсионера на неоккупированную территорию и после деоккупации 12 февраля, 07:10 Пенсии на временно оккупированной территории (Фото:AndrewLozovyi/depositphotos)

С 1 августа 2022 года АО Укрпочта прекратило работу отделений на оккупированных территориях. Пенсионный фонд Украины перечисляет пенсию на текущий счет, который открывается для пенсионера в АО Ощадбанк по обращению Пенсионного фонда.

Аналогичная ситуация имеет место и в случае получения информации от Нацбанка по поводу невозможности осуществления банком, избранным пенсионером, выплаты пенсий. Таким образом, пенсия сохраняется и будет выплачена после деоккупации или эвакуации пенсионера.

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Назначение и выплата пенсии лицам, переместившимся и получившим справки о взятии на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, осуществляется пенсионными органами по месту фактического проживания таких лиц. При этом ВПЛ для получения средств может выбрать способ доставки пенсии:

через текущие счета в банках ( выплата пенсии на банковский счет любого банка, кроме санкционных); или доставка по почте по месту жительства.

Уже выбранный после перемещения способ выплаты пенсии можно также изменить. Для этого необходимо обратиться в пенсионный орган лично или через портал Пенсионного фонда Украины.

Если в условиях военного положения банк, выплачивавший пенсию, прекращает работу, средства перечисляются в АО Ощадбанк без открытия счета. Для их получения необходимо будет обратиться с паспортом и идентификационным кодом в любое отделение АО Ощадбанк.

Как возобновить выплату пенсии после деоккупации

Пенсионеры в течение 3-х месяцев после деоккупации имеют право возобновить выплату пенсии в упрощенном порядке, путем подачи заявления на возобновление выплат без добавления копий удостоверяющих личность документов и через:

сельского, поселкового, городского голову;

старосту;

начальника военной администрации населенного пункта.

При этом можно сразу выбрать удобный для себя способ получения средств:

через текущие счета в банках ( выплата пенсии на банковский счет любого банка, кроме санкционных); или доставка по почте по месту жительства.

В случае получения Пенсионным фондом от АО Укрпочта информации о восстановлении технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий в определенный населенный пункт, Пенсионный фонд подаст требование АО Ощадбанк о возврате пенсионных средств, зачисленных на такие текущие счета, и выплата будет произведена через АО Укрпочта.