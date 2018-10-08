Минфин заверил, что денег на зарплаты и пенсии в госбюджете хватит

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для заработных плат и пенсий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.

"В ответ на заявление председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, хотим заверить всех заинтересованных, что проект бюджета на 2019 предусматривает достаточный объем средств для зарплат и пенсий", – отметили в Минфине.

В частности будет выделено 166,5 млрд грн, что на 27,2 млрд грн больше чем в 2018 году

В том числе средства предусмотрены с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, также учитывается рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты с 3723 грн до 4173 грн и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% в сравнении с 2018 годом.

"Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства", – заявили в ведомстве.

В Минфине также отметили, что для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, Украина "должна достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность".