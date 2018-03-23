Минфин заявил о резком сокращении госдолга Украины к ВВП

Соотношение совокупного государственного и гарантированного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на своей Facebook-странице.

"Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим первый раз с 2011 года, что этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", - пишет он.

По его словам, основная причина этого – низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях.

Он также отметил, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году произошел в основном благодаря последовательной политике фанатов "доллара по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.

"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - заключил чиновник.

Отметим, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в долларовом выражении в 2017 году увеличился на 7,5%, или $5,3 млрд – до $76,3 млрд, в гривне – на 11%, или 211,9 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

Международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.