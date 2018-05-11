Минфин выступил за упрощение таможенного оформления товаров

В министерстве считают, что соответствующие изменения уменьшат затраты времени при осуществлении контроля и таможенного оформления товаров

Министерство финансов предлагает облегчить процесс взаимодействия бизнеса и контролирующих органов в рамках механизма "единого окна" на таможне.

Для этого министерство разработало проект постановления О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров, сообщили в пресс-службе Минфина.

Министерство предлагает отказаться от обязательной сертификации при перемещении товаров через таможенную границу Украины, отменить необходимость получения спецразрешения Нацбанка на ввоз юридическим лицом (кроме уполномоченных банков) в Украине банковских металлов и гражданами индивидуальной лицензии на вывоз физическим лицом за пределы Украины банковских металлов.

Кроме того, проект постановления предусматривает совершенствование процедуры применения предварительных таможенных деклараций, а также сокращение перечня документов, необходимых для осуществления таможнями предварительного документального контроля пищевых продуктов при их ввозе на таможенную территорию Украины, кроме транзита.

В Минфине также предложили обязать контролирующие органы вносить электронные отметки об осуществлении государственных видов контроля к системе "единого окна" в кратчайший возможный срок, но не более 30 минут с момента его завершения.

В министерстве отмечают, что соответствующие изменения уменьшат затраты времени при осуществлении контроля и таможенного оформления товаров, а также усовершенствует меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Напомним, что в апреле Верховная Рада одобрила запуск "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.