Минфин прокомментировал выигрыш Украиной апелляции по "долгу Януковича"

Выводы апелляционного суда предоставляют Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию

В Министерстве финансов считают, что Украине удастся убедить Верховный Суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В любом случае Украина с нетерпением ждет возможность вскоре заявить свои аргументы и представить доказательства произвольных актов агрессии России в ходе полного и открытого рассмотрения дела в английском суде", - отметили в Минфине.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, единодушные выводы Апелляционного суда оказывают Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения по еврооблигаций на сумму $3 млрд являются "ничтожными и не подлежат принудительному исполнению".

"Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия поступила против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписания, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор", - подчеркнула она.

По словам Маркаровой, Россия должна нести ответственность за свои "международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу".

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу "долга Януковича" на $3 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режима Януковича в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года Международный валютный фонд сообщил о том, что долг Украины России в размере $3 млрд признано официальным, а не коммерческим.

Также сообщалось, что Министерство финансов России 17 февраля 2016 подало в высокий суд Лондона иск в Украину по долгу в $3 млрд.

Кроме того, в июле 2016-го в Кремле заявили, что Россия считает долг Киева в $3 миллиарда государственным.

Украина заявляла, что ее линия защиты в этом деле построена на тезисе о привлечении России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины.

Россия в свою очередь подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по облигациям Украина, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.