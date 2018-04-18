Минфин привлек почти 1 млрд грн в госбюджет

На аукционе по продаже 3-месячных ОВГЗ Минфин сохранил ставку 17,44% годовых

Министерство финансов разместило 6-месячные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 463,5 млн грн.

Об этом сообщили в министерстве, передает Интерфакс-Украина.

На первичных аукционах Минфин повысил максимальную ставку размещения этих бумаг с 17,1% до 17,2%.

Так, отклонена была лишь одна заявка из девяти на 340,2 млн грн по номиналу, поданная под 17,3% годовых, а средневзвешенная доходность составила 17,13% годовых.

На аукционе по продаже 3-месячных ОВГЗ Минфин сохранил ставку 17,44% годовых и отклонил две заявки из 17 на общую номинальную сумму 267,5 млн грн, поданные по ставкам до 18% годовых.

Помимо того, Минфин получил три заявки на 70,4 млн грн на покупку 11-месячных бумаг, однако отказался от их размещения.