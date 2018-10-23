Минфин погасит часть предыдущего долга за средства от новых евробондов

Министерство финансов направит часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа.

Об этом сообщается в предварительном проспекте эмиссии новых еврооблигаций, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

"Средства от размещения будут направлены на финансирование выкупа дисконтных еврооблигаций на $725 млн, эмитированных 28 августа 2018 года, а также общих бюджетных расходов", - указано в документе.

Напомним, что 24 августа Украина привлекла $725 млн за счет частного размещения облигаций внешнего государственного займа среди "ведущих международных инвесторов" на международных рынках капитала. Полугодовые дисконтные облигации были размещены по цене 95,551% номинала.

Ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что Украина намерена разместить еврооблигации на $2 млрд в долларах. Кроме того, Министерство финансов планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов. В частности, может быть возобновлен выпуск ценных бумаг в евро, а также начато размещение в других валютах, например, в китайских юанях.

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,3%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

Вчера, 22 октября, источник в банковских кругах российскому агентству Интерфакс сообщал, что Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема. Также сообщалось, что встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.