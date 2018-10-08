Минфин перечислил деньги для возврата горячей воды Киеву

Министерство финансов и Государственная казначейская служба полностью перечислили 729,6 млн грн дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное теплообеспечение.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Средства перечислены 3 октября.

Как отметили в министерстве, далее 10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК Нафтогаз Украины о передаче долгов Киевэнерго Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

"После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между Киевэнерго и Киевтеплоэнерго о передаче кредиторской задолженности, а после этого – ориентировочно 16-17 октября – между Киевтеплоэнерго и Нафтогаз на поставку газа", – говорится в сообщении Минфина.

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Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет около 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от Киевэнерго, которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: Киевтеплоэнерго должно было принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом Киевской городской государственной администрации принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед НАКом. По мнению Нафтогаза, такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона О теплоснабжении.