Минфин оценил, сколько может получить бюджет от растаможивания евроблях Сегодня, 19:05 33 Цей матеріал також доступний українською Если украинцы растаможат 630 тысяч автомобилей в еврономерах, бюджет получит от 5 до 10 млрд гривен Фото: Сервісні центри МВС у Волинській області via Facebook

Заместитель министра финансов Сергей Верланов сообщил, что от растаможивания автомобилей на еврономерах бюджет Украины может получить от 5 до 10 миллиардов гривен.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 млрд гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще", - заявил Верланов в интервью телепрограмме Перша шпальта, сообщается на сайте Минфина.

По словам заместителя министра, все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

Ранее Государственная фискальная служба сообщила, что с 25 ноября 2018 года, когда начали действовать новые правила ввоза транспортных средств, по 14 декабря было оформлено почти 2,8 тыс. автомобилей на еврономерах.

12 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила об изменениях во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые ограничивают права таможенных органов корректировать стоимость транспортных средств.

8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.

10 декабря Южанина заявила, что Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.

"Причина - вымышленная им (и.о. заместителя главы ГФС Виктором Кривицким - ред.) новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - отметила она.