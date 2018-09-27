Минэнергоугля подсчитало доход инвесторов от энергомоста Украина-ЕС

Министерство энергетики и угольной промышленности оценивает чистый дисконтированный доход (будущие доходы минус вложения) частных партнеров от реализации проекта создания энергомоста Украина-ЕС в €41,3 млн при внутренней норме рентабельности инвестиций 26%.

Об этом говорится в анализе министерства, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

В частности, министерство проанализировало эффективность государственно-частного партнерства, предусматривающего организацию экспорта вырабатываемой блоком №2 Хмельницкой АЭС электроэнергии на протяжении 20 лет.

В целом частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн. Из них €47,7 млн планируется направить на организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с подстанцией Западноукраинская и ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша).

Еще €195,8 млн будет направлено на программу повышения эффективности и увеличения мощности шести блоков.

По расчетам инициаторов проекта, в результате его реализации дополнительные платежи Энергоатома в бюджет составят €2,2 млрд в виде дивидендов, налога на прибыль и единого социального взноса.

Отдельно подписанный двухсторонний договор купли-продажи между участниками проекта будет распространяться на всю электроэнергию, выработанную блоком №2 ХАЭС, кроме потерь при передаче и затрат на собственные нужды.

Ожидается, что около 5-6 млрд кВт-ч электроэнергии ежегодно вырабатываемые блоком будут покрыты за счет снятия диспетчерских ограничений на работу всех блоков АЭС и последующего увеличения их мощности.

Фактически Энергоатом должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. Предлагаемый срок действия договора – 23 года.

Напомним, что в проекте обустройства энергетического моста Украина-ЕС планировал участвовать консорциум компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.

Решение о реализации проекта энергомоста правительство приняло в июне 2015 года.