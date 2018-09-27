Минэнергоугля подсчитало доход инвесторов от энергомоста Украина-ЕС

0 комментировать
Частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн
Фото: Энергоатом

Частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн

Министерство энергетики и угольной промышленности оценивает чистый дисконтированный доход (будущие доходы минус вложения) частных партнеров от реализации проекта создания энергомоста Украина-ЕС в €41,3 млн при внутренней норме рентабельности инвестиций 26%.

Об этом говорится в анализе министерства, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

В частности, министерство проанализировало эффективность государственно-частного партнерства, предусматривающего организацию экспорта вырабатываемой блоком №2 Хмельницкой АЭС электроэнергии на протяжении 20 лет.

В целом частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн. Из них €47,7 млн планируется направить на организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с подстанцией Западноукраинская и ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша).

Еще €195,8 млн будет направлено на программу повышения эффективности и увеличения мощности шести блоков.

По расчетам инициаторов проекта, в результате его реализации дополнительные платежи Энергоатома в бюджет составят €2,2 млрд в виде дивидендов, налога на прибыль и единого социального взноса.

Отдельно подписанный двухсторонний договор купли-продажи между участниками проекта будет распространяться на всю электроэнергию, выработанную блоком №2 ХАЭС, кроме потерь при передаче и затрат на собственные нужды.

Ожидается, что около 5-6 млрд кВт-ч электроэнергии ежегодно вырабатываемые блоком будут покрыты за счет снятия диспетчерских ограничений на работу всех блоков АЭС и последующего увеличения их мощности.

Фактически Энергоатом должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. Предлагаемый срок действия договора – 23 года.

Напомним, что в проекте обустройства энергетического моста Украина-ЕС планировал участвовать консорциум компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.

Решение о реализации проекта энергомоста правительство приняло в июне 2015 года.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове