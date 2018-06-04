Минэнерго зарегистрировало государственного угольного гиганта

Министерство энергетики и угольной промышленности 30 мая зарегистрировало государственное предприятие Национальная угольная компания, которая объединяет 33 государственные шахты.

Об этом говорится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передают Українські Новини.

Согласно реестру, размер уставного капитала составляет 5 млн грн, а директором указан Алексей Райчев. К этому Райчев работал и. о. генерального директора государственного предприятия Угольная компания Краснолиманская (Донецкая область).

По данным СМИ, Райчев осуществляет контроль от имени бизнесмена Виталия Кропачева.

Ранее в Минэнерго заявляли, что Национальная угольная компания начнет свою полноценную работу в течение 2-3 месяцев.

Напомним, что в декабре прошлого года Кабинет Министров создал Национальную угольную компанию. Всего в нее войдут 19 государственных предприятий, которые в своем составе имеют 33 государственные шахты.

Концепция реформирования и развития угольной промышленности Украины предусматривает увеличение добычи угля на угольных госпредприятиях в 2017 году до 6,3 млн тонн, в 2018 году - до 8,7 млн тонн, в 2019-м и после - более 10 млн тонн в сравнении с 5,8 млн тонн в 2016 году, 6,7 млн тонн в 2015 году, 7,8 млн тонн - в 2014 году.

При этом в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводится мораторий на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2019 года.

Согласно законопроекту о государственном бюджете на 2018, Кабинет министров не планирует выделять деньги на государственную поддержку угледобывающих предприятий.

Напомним, в марте прошлого года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК Энерго остановил почти все угольные шахты в подконтрольных пророссийским сепаратистам районах Донбасса через транспортную блокаду.