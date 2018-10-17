Минэнерго готовит законопроект об энергобезопасности Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины работает над законопроектом об энергетической безопасности и устойчивом развитии энергетического сектора.

Об этом сообщила заместитель министра Наталья Бойко в ходе 10-го Международного форума по устойчивой энергетике SEF-2018 в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Очень часто оперируют такими дефинициями и терминами, как энергобезопасность и устойчивость энергосистемы, которые в настоящее время не определены законодательно. Соответственно – существует много места для дискуссий, которые на самом деле не всегда должны иметь место", – пояснила она, добавив, что эти понятия должны быть четко законодательно закреплены.

Читайте также: Крупная инженерная компания из США займется повышением энергобезопасности в Украине

Замминистра отметила, что энергетическая безопасность прежде всего связана с физической безопасностью, развитием инфраструктуры, функционированием системы кибербезопасности энергетических объектов.

Сейчас Минэнерго формирует совместную рабочую группу, которая будет работать над законодательной инициативой. В группу будут привлечены различные госорганы.