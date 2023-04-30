В Минэнерго заявили о неизбежности повышения тарифов на электричество 30 апреля, 06:05 В Минэнерго говорят, что перед отопительным сезоном тарифы вырастут (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что перед отопительным сезоном придется повышать тарифы на электроэнергию.

"Любые изменения тарифов в пики роста - это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", - заявил Сафаров.



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Он отметил, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо минимум 3,4 миллиарда долларов.

"Пока для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долларов, из них 1,2 млрд - для закупки определенного типа ресурсов. Остальная сумма - это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи. Это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов", - заявил Сафаров.

