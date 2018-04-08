Минэкономики значительно ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

Министерство экономического развития Украины в своем консенсус-прогнозе указало, что рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году только 1,5 миллиарда долларов, передает delo.ua.

Предыдущий прогноз содержал более оптимистичные показатели - в этом году планировалось привлечь 3,5 млрд долларов.

Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах. В 2019 году ожидают получить от МВФ 2 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,4 млрд), в 2020 - 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,3 млрд), а в 2021 - 1 млрд долларов.

Ранее Минэкономики пересмотрело свой прогноз по росту украинской экономики и росту цен. Рост ВВП в 2018 прогнозируется на уровне 3,2%, а цены вырастут на 9,7%.

Напомним, МВФ требует, чтобы Украина позволила установить рыночные цены на газ. 28 марта Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца.