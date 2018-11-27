Минэкономики сообщило, как военное положение отразится на бизнесе

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Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

Указы президента Украины О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине и О введении военного положения в Украине в настоящее время не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", – говорится в заявлении.

Минэкономразвития также уведомило, что будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных партнеров и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и другие.

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