Минэкономики предложило повысить цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли выступило с предложением повысить в Украине минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые алкогольные напитки.

Цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают повысить на 12,4-19,6%; виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%, передает Экономическая правда.

"Базой расчетов служили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года (материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы) производителей", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что компания Укрспирт намерена развивать фирменную торговую сеть.