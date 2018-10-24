Минэкономики оценило колоссальные потери от налога на выведенный капитал

Введение в Украине налога на выведенный капитал (НнВК) может негативно отразиться на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства.
Соответствующий риск указывает Министерство финансов в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.
"По оценкам Министерства экономического развития и торговли, внедрение налога может отразиться потерей около 1,2-1,3% ВВП, что приведет к существенному расширению дефицита госбюджета и всеобщему сокращение расходов", – сообщается в документе.
Кроме того, отмечается, что введение такого налога может не соответствовать программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этого законопроекта.
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